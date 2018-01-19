Причиной нападения девятиклассника на школу в Улан-Удэ могла стать плохая оценка

19 Января 2018 12:04

По данным местных СМИ, Антон Бичивин не был допущен до экзаменов из-за низкой успеваемости.

Подросток с помощью зажигательной смеси поджег кабинет, где шел урок у 7-го класса. Там начался пожар. Учительница и дети начали выбегать, но на выходе из кабинета их уже поджидал школьник с топором.

По предварительным данным, пострадали 7 человек. Девятиклассник попытался скрыться, он выпрыгнул из окна и повредил ногу. После этого он был задержан. Правоохранители не исключают, что у злоумешленника могли быть сообщники.