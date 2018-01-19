Причина пожара в автобусе в Актюбинской области - бензиновый источник открытого огня в салоне

19 Января 2018 19:00

Причиной пожара в автобусе в Актюбинской области, в результате которого погибли 52 человека, вероятнее всего, стал бензиновый источник открытого огня в салоне. Об этом сообщает МВД Казахстана. Версии криминального характера и ДТП полностью исключены. Инцидент произошел 18 января. Транспортное средство, перевозившее граждан Узбекистана, загорелось на ходу. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Выжили пятеро. Глава белорусского государства Александр Лукашенко от имени народа и себя лично выразил соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву и семьям погибших.