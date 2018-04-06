При пожаре в московском ТЦ погиб сотрудник

4 Апреля 2018 21:19

Интенсивные противопожарные проверки и учения не уберегли от беды и едва не закончились новой трагедией в России. Пожар произошел в московском торговом центре "Персей для детей". Погиб сотрудник заведения. Он заблудился и не смог вовремя спастись. При тушении пострадали шестеро пожарных. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Всего из горящего здания было эвакуировано порядка 600 человек. По предварительным данным, горели осветительные приборы и мешки, а причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Изучаются и другие версии. По факту пожара в Москве возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность". Ранее Генпрокуратура сообщила о закрытии 15 торговых центров по всей стране после пожара в Кемерове.