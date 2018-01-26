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Президентские выборы прошли на Кипре
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29 Января 2018 07:03

Президентские выборы прошли на Кипре

По итогам первого тура определить победителя не удалось. Поэтому в следующий этап прошли действующий глава государства Никос Анастасиадис и кандидат от коммунистов Ставрос Малас. Они набрали 35 с половиной и 29 процентов голосов соответственно. Второй тур выборов на Кипре состоится в воскресенье.
  

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