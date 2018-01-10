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Президент Южной Кореи заявил, что готов провести переговоры с лидером Северной Кореи
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10 Января 2018 07:06

Президент Южной Кореи заявил, что готов провести переговоры с лидером Северной Кореи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Цитата - "встреча должна пройти в том случае, если она снимет напряженность и конфронтацию на полуострове". Вчера состоялся масштабный диалог по нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном. Стороны решили возобновить контакты по военным вопросам и договорились об участии северокорейских атлетов в зимней Олимпиаде.

  

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