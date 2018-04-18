Президент Южной Кореи поддержал предложение КНДР заключить договор о мире вместо перемирия

19 Апреля 2018 13:07

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал предложение КНДР заключить договор о мире вместо перемирия. Об этом он заявил, выступая в Сеуле перед руководителями местных СМИ. Отметим, режим перемирия между странами длился 65 лет.