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Президент Южной Кореи поддержал предложение КНДР заключить договор о мире вместо перемирия
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19 Апреля 2018 13:07

Президент Южной Кореи поддержал предложение КНДР заключить договор о мире вместо перемирия

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал предложение КНДР заключить договор о мире вместо перемирия. Об этом он заявил, выступая в Сеуле перед руководителями местных СМИ. Отметим, режим перемирия между странами длился 65 лет.

  

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