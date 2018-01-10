Президент Южной Кореи готов провести прямые переговоры с лидером КНДР

10 Января 2018 19:03

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин готов провести прямые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как отметил политик, встреча может пройти в том случае, если ее предполагаемые итоги позволят снизить напряженность на полуострове.

Накануне в деревне Пханмунджом на 38-ой параллели стартовали первые с 2012 года межкорейские переговоры на уровне министров. Стороны решили возобновить контакты по военным вопросам и договорились об участии северокорейских атлетов в зимней Олимпиаде. Она стартует менее чем через месяц в южнокорейском Пхенчхане.