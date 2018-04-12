Президент Украины инициирует окончательный выход страны из СНГ

12 Апреля 2018 15:09

Об этом Петр Порошенко сообщил на Киевском форуме по безопасности. Украинский лидер уточнил, что пока речь идет об официальном прекращении участия Киева в работе учредительных органов СНГ, а также о закрытии своего представительства в Минске.