Президент США выступил с первой ежегодной речью перед обеими палатами конгресса

31 Января 2018 07:05

Президент США Дональд Трамп выступил с первой ежегодной речью перед обеими палатами конгресса. Американский лидер затронул вопросы экономики, инфраструктуры, иммиграции, торговли и национальной безопасности. Трамп заявил, что Китай и Россия бросают вызов США. При этом Штаты он назвал страной сострадания, которая делает для мира больше, чем любая другая в мире. Кроме того, американский лидер призвал конгресс выделить полтора триллиона долларов на инфраструктуру страны, потребовал решить проблему высоких цен на лекарства и особое внимание уделил безопасности в регионе. Также стало известно, что американский лидер отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо.