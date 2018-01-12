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Президент США сообщил о продаже вымышленных самолетов F-52
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12 Января 2018 19:02

Президент США сообщил о продаже вымышленных самолетов F-52

Президент США сообщил о продаже вымышленных самолетов F-52, существующих только в серии компьютерных игр.

Оговорка была сделана, когда глава Белого дома рассказывал о поставках вооружения Норвегии. Сумма сделки - 10 миллиардов долларов.

Американский лидер, видимо, спутал модели самолетов с их количеством, поскольку Штаты собираются поставить в Норвегию именно 52 истребителя.

  

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