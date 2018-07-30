Президент США раскритиковал СМИ за негативную оценку его работы

В "Твиттере" Дональд Трамп заявил, что доверие к журналистам как никогда низкое. Ряд печатных изданий, среди которых "Нью-Йорк Таймс" и "Вашингтон Пост", он назвал провальными, так как они публикуют лживые новости несмотря на позитивные результаты работы правительства. Издатель газеты "Нью-Йорк Таймс" на недавней встрече с Трампом призвал его прекратить нападки на журналистов, поскольку они могут привести к насилию в отношении работников СМИ.