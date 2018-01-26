Президент США призывает палестинцев к мирным переговорам с Израилем

26 Января 2018 12:08

Однако при этом Дональд Трамп пригрозил им отменой финансирования. Слова американского лидера прозвучали на встрече с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху на форуме в Давосе. Ранее Вашингтон вдвое сократил финансирование фонда ООН для помощи палестинцам. На эти средства обеспечивается охрана здоровья и образование для пяти миллионов жителей автономии на западном берегу Иордана и в секторе Газа. Напомним, США намерены перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года.