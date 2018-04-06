5 Апреля 2018 08:00

Президент США передумал выводить войска из Сирии немедленно, несмотря на сделанное на прошлой неделе заявление об этом. Изменить решение его уговорили советники аргументами, что "Исламское государство", если его не сдерживать, может перегруппироваться и активизироваться.

Силы США в Сирии сейчас насчитывают около 2 тысяч военных. В марте Трамп заявил, что Штаты уйдут из арабской республики сразу же после разгрома "Исламского государства". Он тогда отметил, что Вашингтону пришлось решать слишком много задач в регионе. При этом некоторые из них были изначально непосильными.