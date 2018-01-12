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Президент США Дональд Трамп продлил режим заморозки санкций против Ирана
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13 Января 2018 21:10

Президент США Дональд Трамп продлил режим заморозки санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил режим заморозки санкций против Ирана, однако заявил, что сделал это в последний раз. При этом Соединенные Штаты расширили санкционный список для Тегерана, включив туда еще 14 физических лиц и организаций. Трамп настаивает, чтобы действующее соглашение по иранскому атому было усилено. На это американский лидер дал 120 дней. Если за это время ситуация не будет исправлена, США выйдут из международного пакта в одностороннем порядке.

Многие расценили подобные слова как откровенный шантаж и стремление расшатать ситуацию. МИД Ирана уже назвал действия Трампа попыткой подорвать ядерную сделку.

Европейцы дали понять, что у них своя позиция и менять ее в угоду Вашингтону они не намерены. В заявлении ЕС говорится, что Брюссель по-прежнему привержен продолжению полного и эффективного осуществления существующего плана действий.

А, по словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва будет противодействовать попыткам подорвать соглашение.

 

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