В мире
9 Января 2018 19:08
Президент США Дональд Трамп намерен увеличить экспорт оружия за рубеж
Ожидается, что в феврале глава Белого дома огласит изменения в правилах экспорта вооружений, которые существенно упростят закупки оборонной индустрии для других стран. Инициатива касается разных видов продукции - от беспилотных летательных аппаратов до военных кораблей и артиллерии. Главное изменение в том, что сотрудники посольств по всему миру будут действовать как представители оборонных подрядчиков. Отметим, что новая стратегия направлена на увеличение числа рабочих мест для американцев, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании.
Другие новости
09.01.2018 19:12 / В мире Выход Великобритании из ЕС обойдется Содружеству в 13 миллиардов евро в год
09.01.2018 19:10 / В мире Северная Корея будет участвовать в зимней Олимпиаде
09.01.2018 17:07 / В мире Туристам на горнолыжных курортах Италии и Франции угрожают лавины
09.01.2018 17:06 / В мире Перестановки в польском кабмине
09.01.2018 15:02 / В мире Авария на железной дороге в ЮАР
09.01.2018 13:01 / В мире Жертвами тропического циклона на Мадагаскаре стали почти 30 человек
09.01.2018 12:12 / В мире Роботы-няни начали работать в детских садах Токио
09.01.2018 12:08 / В мире В США машины после ливней вмерзли в лед
09.01.2018 12:07 / В мире Эстония потратит на оборону более 500 миллионов евро
09.01.2018 12:06 / В мире Власти Франции получили рекордное количество заявок на убежище
09.01.2018 12:04 / В мире Евросоюз не справляется с миграционным кризисом
09.01.2018 12:03 / В мире Две Кореи могут выйти на Олимпиаде вместе
09.01.2018 09:11 / В мире В китайском Харбине, где проходит фестиваль ледяных скульптур, провели массовую свадьбу
09.01.2018 09:05 / В мире КНДР направит делегацию высокопоставленных чиновников на зимнюю Олимпиаду
09.01.2018 09:03 / В мире Секретный американский спутник "Зума" не достиг расчетной орбиты
09.01.2018 09:02 / В мире Дональд Трамп планирует баллотироваться на высший государственный пост в 2020 году
09.01.2018 08:06 / В мире Спасение оленя
09.01.2018 07:15 / В мире В Екатеринбурге развернулась настоящая ледовая сказка
События
31.12.2017 23:55:00 Новогоднее обращение Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко