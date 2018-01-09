Президент США Дональд Трамп намерен увеличить экспорт оружия за рубеж

9 Января 2018 19:08

Ожидается, что в феврале глава Белого дома огласит изменения в правилах экспорта вооружений, которые существенно упростят закупки оборонной индустрии для других стран. Инициатива касается разных видов продукции - от беспилотных летательных аппаратов до военных кораблей и артиллерии. Главное изменение в том, что сотрудники посольств по всему миру будут действовать как представители оборонных подрядчиков. Отметим, что новая стратегия направлена на увеличение числа рабочих мест для американцев, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании.