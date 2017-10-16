16 Октября 2017 19:00

Президент России подписал указ о введении ограничений против Северной Кореи в ответ на проведение страной ракетно-ядерных испытаний. Санкции вводятся во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН.

Под ограничительные меры попадает обширный список товаров и услуг. Это программное обеспечение и технологии для морских систем, аэрокосмическая техника и двигатели, навигационное оборудование и электроника, датчики и лазеры. Одновременно свои санкции против КНДР усилил Евросоюз.