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Президент Франции готов вести борьбу с ложными новостями в Интернете
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4 Января 2018 07:06

Президент Франции готов вести борьбу с ложными новостями в Интернете

Заявление прозвучало на встрече с представителями Ассоциации президентской прессы в Елисейском дворце. Эммануэль Макрон уверен, что следует защитить Францию от обмана, особенно в предвыборный период. Парламентарии к концу года разработают отдельный законопроект. Для обсуждения пригласили представителей всех СМИ.

  

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