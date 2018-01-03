Президент Франции готов вести борьбу с ложными новостями в Интернете

4 Января 2018 07:06

Заявление прозвучало на встрече с представителями Ассоциации президентской прессы в Елисейском дворце. Эммануэль Макрон уверен, что следует защитить Францию от обмана, особенно в предвыборный период. Парламентарии к концу года разработают отдельный законопроект. Для обсуждения пригласили представителей всех СМИ.