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Президент Филиппин обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутреннюю политику страны
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13 Октября 2017 19:12

Президент Филиппин обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутреннюю политику страны

Президент Филиппин обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутреннюю политику страны и пригрозил выслать представителей объединения из государства в течение суток. Родриго Дутерте не в первый раз выступает с громкими обвинениями в адрес ЕС. На этот раз он предположил, что Европа планирует исключить Филиппины из ООН. Такое заявление президент сделал в ответ на критику делегации западных политиков, которые обвинили его в крайне жестоких мерах в борьбе с наркоторговлей.

К слову, с 2016 года в ходе операций против торговцев наркотиками на Филиппинах погибли более 7 тысяч человек.

  

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