Премьер-министр Венгрии заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов

8 Января 2018 19:03

Премьер-министр Венгрии назвал прибывающих в Европу беженцев "мусульманскими захватчиками" и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов. По мнению Виктора Орбана, тенденция приводит к появлению внутри государства "параллельных сообществ". Еврокомиссия же в конце прошлого года подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев.

Тем временем поток нелегальных мигрантов в Европу не прекращается. Сегодня к берегам Италии прибыли 86 беженцев из Ливии. При попытке пересечь Средиземное море на переполненной надувной лодке 64 человека утонули. Найти удалось лишь 8 тел. У ливийской береговой охраны не было ресурсов для того, чтобы быстро добраться к потерпевшим крушение. Причиной трагедии стали плохие погодные условия.