8 Января 2018 12:03

Премьер-министр Венгрии назвал прибывающих в Европу беженцев мусульманскими захватчиками и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов. По мнению Виктора Орбана, тенденция приводит к появлению параллельных сообществ внутри государства. Отметим, в конце прошлого года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев.