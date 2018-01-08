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Премьер-министр Венгрии назвал прибывающих в Европу беженцев мусульманскими захватчиками
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8 Января 2018 12:03

Премьер-министр Венгрии назвал прибывающих в Европу беженцев мусульманскими захватчиками

Премьер-министр Венгрии назвал прибывающих в Европу беженцев мусульманскими захватчиками и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов. По мнению Виктора Орбана, тенденция приводит к появлению параллельных сообществ внутри государства. Отметим, в конце прошлого года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев.

  

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