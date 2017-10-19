Премьер Испании не получил четкого ответа о независимости Каталонии

19 Октября 2017 07:04

Срок истек. Премьер Испании так и не получил четкого ответа от главы женералитата Каталонии Пучдемона о независимости автономии.

Иниго Мендес де Виго, официальный представитель правительства Испании: "Правительство приложит все усилия, чтобы восстановить конституционный порядок, возвратиться к мирному сосуществованию и остановить процесс экономических и социальных потрясений в Каталонии".

Пабло Иглесиас, лидер партии "Подемос": "Применение 155 статьи в ситуации, когда объявления о независимости автономии не было, приведет к ситуации демократического регресса. Нужен согласованный с правительством референдум. Мы хотим победить проект сторонников независимости голосами, а не силой".

В субботу назначено экстренное заседание испанского правительства. Официальный Мадрид намерен ввести в действие 115 статью Конституции и лишить полномочий власти Каталонии.