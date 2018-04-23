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23 Апреля 2018 17:00

Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку

Срочное сообщение пришло из Еревана, где уже вторую неделю не утихают массовые акции протеста. Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку. Сторонники оппозиции были недовольны тем, что экс-президент занял пост премьер-министра. За последние дни в столице были задержаны сотни человек.