В мире
7 Января 2018 15:04
Праздничные богослужения проходят в десятках стран на разных языках
Вместе с Русской православной церковью Рождество празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Праздничные богослужения проходят в десятках стран на разных языках. Службу в главном храме России - кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве - провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Особенно пышно рождение Сына Божиего отмечают в Вифлиеме - там, где родился Иисус. Верующие со всего мира прибыли на торжественную службу, которую провел глава греко-православной церкви, Патриарх Иерусалима Феофил III.
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