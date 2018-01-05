7 Января 2018 15:04

Вместе с Русской православной церковью Рождество празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Праздничные богослужения проходят в десятках стран на разных языках. Службу в главном храме России - кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве - провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Особенно пышно рождение Сына Божиего отмечают в Вифлиеме - там, где родился Иисус. Верующие со всего мира прибыли на торжественную службу, которую провел глава греко-православной церкви, Патриарх Иерусалима Феофил III.