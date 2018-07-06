Правящая коалиция ФРГ пришла к соглашению по урегулированию миграционной проблемы

6 Июля 2018

Об этом объявили вице-канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Социал-демократической партии Андреа Налес. По их словам, процесс рассмотрения заявлений для предоставления временного убежища или же статуса беженца будет ускорен. В свою очередь, глава Министерств внутренних дел Германии и лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер отметил, что эти договоренности не предусматривают создания транзитных центров для иммигрантов. Местные СМИ напоминают, что новый закон о миграции должен быть рассмотрен правительством страны уже в этом году.

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