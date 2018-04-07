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Православные всего мира в ожидании схождения Благодатного огня
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7 Апреля 2018 12:01

Православные всего мира в ожидании схождения Благодатного огня

Центральным событием Великой субботы станет схождение Благодатного огня в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Более 10 тысяч паломников пришли в храм Гроба Господня, в котором, согласно Библии, был погребен Иисус Христос. В центре него расположена часовня - Кувуклия. Именно там происходит чудо схождения Благодатного огня. Первые минуты горения огонь не обжигает, верующие символично умываются им.  

  

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