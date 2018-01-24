Правительство Латвии поддержало перевод русских школ на латышский язык

24 Января 2018 15:05

Кабинет Министров Латвии во вторник принял поправки к закону об образовании. Предполагается, что реформа вступит в силу 1 сентября 2019 года. При этом в первых шести классах обучение сохранится билингвальным. К слову, в Латвии около 40 % жителей - русскоязычные, но государственный язык в стране всего один - латышский.