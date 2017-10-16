16 Октября 2017 19:05

Правительство Испании выдвинуло очередной ультиматум лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону. Мадрид требует до 19 октября дать четкий ответ относительно провозглашения независимости региона. Сегодня такого не прозвучало - Пучдемон лишь направил письмо премьер-министру Мариано Рахою с предложением провести двусторонние переговоры в ближайшие два месяца.

Сорайя Саэнс де Сантамария, премьер-министр Испании:

"Правительство Испании считает письмо господина Пучдемона неприемлемым, поскольку оно не удовлетворяет требование Мадрида. Никто не отказывает главе женералитата в диалоге, но он должен быть в рамках закона. Его просили только о ясности. Он решил не отвечать на просьбу. Было не очень сложно сказать да или нет".

Правительство Испании предупреждает, что если ответа не последует или он не устроит власти страны, то в четверг правительство задействует 155-ю статью Конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.