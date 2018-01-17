Главная>>В мире>>Правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем подало в отставку
В мире
RSS
Правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем подало в отставку
Скачать Поделиться

17 Января 2018 13:05

Правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем подало в отставку

Премьер-министра подозревают в махинациях с фондами ЕС. И парламент из-за расследования проголосовал против доверия такому Кабинету министров. И это при том, что через неделю в Чехии пройдет второй тур президентских выборов.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =