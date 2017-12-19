Правительство Австрии договорилось о создании правоконсервативной коалиции

16 Декабря 2017 09:04

Об этом в совместном заявлении сообщили лидеры "Австрийской народной партии" Себастьян Курц и "Австрийской партии свободы" Хайнц Кристиан Штрахе.

Себастьян Курц, канцлер Австрии, лидер "Австрийской народной партии":

"Позвольте вам сообщить, что мы смогли договориться о формировании "бирюзово-голубого" коалиционного правительства. Два месяца назад Австрия проголосовала на выборах за изменения в направлении нашей страны. И мы можем заверить, что при помощи совместно разработанной программы достигнем этих изменений в пятилетний период".

Напомним, 15 октября состоялись парламентские выборы в Австрии. Консервативная партия Курца одержала победу.