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Пожар в торговом центре Архангельска
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17 Апреля 2018 09:04

Пожар в торговом центре Архангельска

Утром пламя охватило крышу здания. На борьбу с возгоранием были брошены 30 человек и две единицы техники. Открытое горение на площади 300 квадратных метров удалось ликвидировать. Пострадавших нет.
  

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