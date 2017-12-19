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Пожар в развлекательном заведении в японской префектуре Сайтама
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17 Декабря 2017 15:05

Пожар в развлекательном заведении в японской префектуре Сайтама

Не менее 4 человек погибли, 11 госпитализированы. Некоторые в критическом состоянии. Другие подробности пока не сообщаются. Почему возникло возгорание - неизвестно.

  

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