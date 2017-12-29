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Пожар в Нью-Йорке полностью потушен
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29 Декабря 2017 08:02

Пожар в Нью-Йорке полностью потушен

В Нью-Йорке на месте пожара в жилом доме продолжаются поиски погибших и пострадавших. Возгорание унесло 12 жизней. Среди жертв - один ребенок. Еще 15 человек получили серьезные травмы. Первые расчеты спасателей прибыли на место ЧП через 3 минуты после сигнала о пожаре. Он начался на первом этаже, пламя быстро распространилось и заблокировало выход жильцам. Причины происшествия пока не установлены. Пожар полностью потушен.

  

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