Пожар в Нью-Йорке полностью потушен

29 Декабря 2017 08:02

В Нью-Йорке на месте пожара в жилом доме продолжаются поиски погибших и пострадавших. Возгорание унесло 12 жизней. Среди жертв - один ребенок. Еще 15 человек получили серьезные травмы. Первые расчеты спасателей прибыли на место ЧП через 3 минуты после сигнала о пожаре. Он начался на первом этаже, пламя быстро распространилось и заблокировало выход жильцам. Причины происшествия пока не установлены. Пожар полностью потушен.