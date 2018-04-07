Главная>>В мире>>Пожар в небоскребе "Трамп Тауэр"
В мире
RSS
Пожар в небоскребе "Трамп Тауэр"
Скачать Поделиться

8 Апреля 2018 09:11

Пожар в небоскребе "Трамп Тауэр"

Стихия унесла одну жизнь. Пострадали четверо пожарных. По сведениям CNN, погибший жил в квартире на 50-м этаже, где и вспыхнул огонь. Причины возгорания пока неизвестны. Отмечается, что никого из членов семьи президента США в здании, которое ему принадлежит, в тот момент не было. Небоскреб стоит в центре Нью-Йорка. В нем был предвыборный штаб миллиардера Трампа.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =