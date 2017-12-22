В мире
22 Декабря 2017 08:02
Пожар на парковке в южнокорейском Чечхоне
В южнокорейском Чечхоне, скорей всего, факел зимней Олимпиады не пронесут. Городу сейчас не до олимпийской программы. Вчера вечером на подземной парковке в фитнес-центре произошел пожар. Над ней располагалась сауна - там больше всего жертв. 28 человек погибли, 26 человек попали в больницы с ожогами и отравлениями угарным газом. Еще около 20 из тех, кто находился на верхних этажах, смогли быстро выбраться на крышу, оттуда их сняли пожарные. Огонь не могли потушить несколько часов.
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