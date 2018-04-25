В мире
25 Апреля 2018 15:10
Пожар на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии
Пожар на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии: 10 погибших, 40 раненых. Инцидент произошел в провинции Ачех, когда работники добывали нефть и она разлилась. По меньшей мере три дома загорелись. Эвакуация людей продолжается. Недавно, напомним, в море у берегов Индонезии тоже пролилось и загорелось топливо. Погибли 4 человека.
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