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Пожар на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии
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25 Апреля 2018 15:10

Пожар на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии

Пожар на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии: 10 погибших, 40 раненых. Инцидент произошел в провинции Ачех, когда работники добывали нефть и она разлилась. По меньшей мере три дома загорелись. Эвакуация людей продолжается. Недавно, напомним, в море у берегов Индонезии тоже пролилось и загорелось топливо. Погибли 4 человека.

  

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