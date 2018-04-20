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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе
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20 Апреля 2018 07:05

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе

Пламя здесь вспыхнуло еще ночью. Сейчас на месте происшествия работают несколько десятков бригад спасателей. Местным жителям предложили занять ближайшее укрытие. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара неизвестны.

  

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