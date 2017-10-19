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Появилось видео страшной аварии в Харькове
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19 Октября 2017 13:05

Появилось видео страшной аварии в Харькове

Буквально несколько минут назад появилось видео страшной аварии в Харькове. Автомобиль "Лексус" под управлением 20-летней девушки двигался на запрещенный сигнал светофора, когда столкнулся с автомобилем "Фольксваген". "Лексус" наехал на 11 пешеходов, 6 из которых погибли на месте. Среди пострадавших – беременная женщина.

 

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