19 Октября 2017 13:05

Буквально несколько минут назад появилось видео страшной аварии в Харькове. Автомобиль "Лексус" под управлением 20-летней девушки двигался на запрещенный сигнал светофора, когда столкнулся с автомобилем "Фольксваген". "Лексус" наехал на 11 пешеходов, 6 из которых погибли на месте. Среди пострадавших – беременная женщина.