Появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен наезд на группу туристов в Таджикистане

30 Июля 2018

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен наезд на группу иностранных туристов сегодня в Таджикистане. Погибли, напомним, двое американцев, швейцарец и голландец. Еще 3 человека госпитализированы. На кадрах машина сбивает нескольких велосипедистов, а потом возвращается назад и таранит людей еще раз. Это подтверждает версию о намеренном действии нападавших. МВД страны от комментариев воздерживается. Следствие продолжается. Известно, что к данному моменту все злоумышленники ликвидированы.

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