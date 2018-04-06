Появились подробности стрельбы в университете Османгази в Турции

5 Апреля 2018 19:06

Стрельбу открыл научный сотрудник по своим коллегам, когда пришел на прием к декану факультета. Погибли 4 человека. Сам злоумышленник задержан, полиция ведет его допрос. Тем временем ректор университета заявил, что нападавший мог быть сторонником оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в причастности к попытке госпереворота в Турции 2016 года. Экзамены в вузе перенесли на следующую неделю.