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Пострадавший во время взрыва у стокгольмском метро умер в больнице
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8 Января 2018 07:04

Пострадавший во время взрыва у стокгольмском метро умер в больнице

Мужчина накануне поднял лежащий на земле пакет, который сдетонировал у него в руках. Внутри могла находиться старая ручная граната. Пострадала и спутница прохожего, но ее жизни ничто не угрожает. 
  

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