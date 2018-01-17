Пострадавшая при резне в Перми учительница получила 17 ножевых ранений

17 Января 2018 12:14

Состояние педагога оценивается как средней тяжести. Напомним, во время нападения на школьников пострадали 15 человек, 12 - госпитализированы. Подростков, которые устроили поножовщину, арестовали на время следствия на два месяца. Также сегодня стало известно, что дело о нападении в пермской школе будет рассматриваться в больнице по месту лечения подростков.