Постпред России пообещал представить в Совбезе интервью с участником постановочной химатаки

19 Апреля 2018 21:17

Россия планирует созвать заседание Совбеза ООН, если не получит от Великобритании запрошенных комментариев по делу Скрипалей. Об этом в ходе ночного заседания Совета Безопасности заявил российский постпред Василий Небензя. Дипломат отметил, что за время следствия Москва задала Лондону около полусотни вопросов. Ответы, частичные, были получены лишь на два из них. При этом судьба и местонахождение Сергея и Юлии Скрипаль до сих пор остаются неизвестными. Соединенное Королевство продолжает обвинять в отравлении Скрипалей Россию, ссылаясь на доклад Организации по запрещению химоружия. Официальная Москва парирует - в документе нет ни слова о причастности России к самому инциденту и созданию реагента, от которого пострадали бывший полковник ГРУ и его дочь.

Карен Пирс, постоянный представитель Великобритании при ООН: "Только у России есть мотивы, технические средства и оперативный опыт для покушения на Скрипалей. Ни террористические группы, ни негосударственные субъекты не могли произвести это вещество с такой степенью чистоты, как это описывается в отчете ОЗХО".

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: "Когда я слушаю некоторых своих коллег, то мне кажется, что это уже не "Алиса в Стране чудес", это "Алиса в Зазеркалье". Сразу скажу: в докладе ОЗХО нет ничего, что помогло бы британской стороне обосновать свою лживую версию о причастности России к инциденту в Солсбери".

Также российский постпред пообещал представить в Совбезе интервью с 11-летним мальчиком - жителем сирийского города Дума. Он рассказал российским СМИ, что химатака, ставшая причиной очередного обострения ситуации вокруг Арабской Республики, была постановочной. По словам молодого сирийца, в день инцидента его и других детей согнали в больницу и начали обливать водой из шланга, якобы спасая от последствий химатаки. Все происходящее снимали на видео представители организации "Белые каски". Ранее Москва неоднократно обвиняла это объединение в производстве фейков о ситуации в Сирии.