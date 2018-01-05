6 Января 2018 12:05

Постпред Ирана при ООН заявил, что протесты в его стране организованы из-за рубежа, и предложил провести расследование. Об этом посол заявил на встрече Совбеза ООН по ситуации в Иране, инициатором которой выступили США. Постпред Ирана также обвинил Америку во вмешательстве в дела Тегерана и подчеркнул, что Дональд Трамп и некоторые другие политики "поддерживали в его регионе насилие".

В свою очередь американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что мир следит за протестами в Иране, а ситуация там "взята на карандаш".

Между тем, в интервью "Ассошиэйтед пресс" Рекс Тиллерсон заявил о намерении США внести изменения в ядерную сделку с Ираном. Он также не исключил и варианта полной отмены сделки.

Напомним, соглашение о мирном характере ядерной программы Тегерана было подписано летом 2015 года. Тогда был принят совместный всеобъемлющий план действий, согласно которому с Ирана был снят ряд санкций.