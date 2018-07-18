Посольство Беларуси в России продолжает тщательную проверку информации о гибели белоруса

Посольство Беларуси в России во взаимодействии с представительством МИД России в Минеральных Водах и пресс-службой МЧС по Кабардино-Балкарии предпринимает необходимые меры для доставки в аэропорт тела гражданина Беларуси, который погиб при спуске с горы Укю в Приэльбрусье, а также для отправки останков на родину. Подключены представители белорусской диаспоры в Нальчике. Сегодня тело погибшего альпиниста было обнаружено в ущелье Безенги. Из-за сложностей рельефа с 4-километровой высоты его транспортируют вертолетом МЧС России. По предварительным данным, погибший - уроженец Гомеля. Ему 54 года. Как сообщили в лагере "Безенги", он кандидат в мастера спорта по альпинизму и руководил восхождением. На спуске группа из пяти человек попала под камнепад, уточняют российские СМИ.