Попытки добиться распределения беженцев в ЕС по системе квот не продвинет вперед Европу

24 Декабря 2017 12:04

Такое заявление сделал канцлер Австрии. Себастьян Курц в интервью газете Bild am Sonntag отметил, что этот путь чреват еще большим расколом в Евросоюзе.

"Страны-члены сами должны решать - принимать ли им беженцев и сколько, ведь мигранты не хотят попасть в Болгарию или Венгрию, они хотят прежде всего в Германию, Австрию и Швецию". Канцлер призвал исправить недостатки в миграционной политике ЕС.