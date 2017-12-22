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Попытки добиться распределения беженцев в ЕС по системе квот не продвинет вперед Европу
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24 Декабря 2017 12:04

Попытки добиться распределения беженцев в ЕС по системе квот не продвинет вперед Европу

Такое заявление сделал канцлер Австрии. Себастьян Курц в интервью газете Bild am Sonntag отметил, что этот путь чреват еще большим расколом в Евросоюзе.

"Страны-члены сами должны решать - принимать ли им беженцев и сколько, ведь мигранты не хотят попасть в Болгарию или Венгрию, они хотят прежде всего в Германию, Австрию и Швецию". Канцлер призвал исправить недостатки в миграционной политике ЕС.

  

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