В мире
31 Января 2018 15:05
Попыталась украсть чужую посылку и сломала ногу
Карма в действии. В американском городе Ботелл женщина попыталась украсть чужую посылку, но, поскользнувшись на траве, упала и, вероятно, сломала ногу. Спасать воровку выбежал ее напарник. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения.
Как выяснилось позже, в украденной посылке были дорогостоящие лекарства. Полиции спустя некоторое время удалось задержать горе-грабителей.
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