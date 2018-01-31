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Попыталась украсть чужую посылку и сломала ногу
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31 Января 2018 15:05

Попыталась украсть чужую посылку и сломала ногу

Карма в действии. В американском городе Ботелл женщина попыталась украсть чужую посылку, но, поскользнувшись на траве, упала и, вероятно, сломала ногу. Спасать воровку выбежал ее напарник. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения.

Как выяснилось позже, в украденной посылке были дорогостоящие лекарства. Полиции спустя некоторое время удалось задержать горе-грабителей.

  

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