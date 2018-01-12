Польша рассматривает возможность выхода из Евросоюза

12 Января 2018 07:05

Об этом предупредил глава Европейского совета и экс-премьер страны. По словам Дональда Туска, правящая партия "Закон и справедливость" свела все сотрудничество с ЕС к получению финансирования. И если Варшаве самой придется вкладывать деньги в другие страны, власти могут организовать референдум о выходе из альянса.