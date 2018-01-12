Главная>>В мире>>Польша рассматривает возможность выхода из Евросоюза
В мире
RSS
Польша рассматривает возможность выхода из Евросоюза
Скачать Поделиться

12 Января 2018 07:05

Польша рассматривает возможность выхода из Евросоюза

Об этом предупредил глава Европейского совета и экс-премьер страны. По словам Дональда Туска, правящая партия "Закон и справедливость" свела все сотрудничество с ЕС к получению финансирования. И если Варшаве самой придется вкладывать деньги в другие страны, власти могут организовать референдум о выходе из альянса. 

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =