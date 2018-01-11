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Польша назвала взрыв на борту основной причиной крушения самолета Качиньского
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11 Января 2018 07:19

Польша назвала взрыв на борту основной причиной крушения самолета Качиньского

Комиссия пришла к выводу, что левое крыло воздушного судна разрушено взрывом изнутри, а не деревом, которое было на пути самолета. Уточняется, что источников детонации было несколько. Авиакатастрофа произошла 8 лет назад. При заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный лайнер с президентом Польши на борту потерпел крушение. Все 96 человек, находившиеся в салоне самолета, погибли.

  

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