Польша назвала взрыв на борту основной причиной крушения самолета Качиньского

11 Января 2018 07:19

Комиссия пришла к выводу, что левое крыло воздушного судна разрушено взрывом изнутри, а не деревом, которое было на пути самолета. Уточняется, что источников детонации было несколько. Авиакатастрофа произошла 8 лет назад. При заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный лайнер с президентом Польши на борту потерпел крушение. Все 96 человек, находившиеся в салоне самолета, погибли.