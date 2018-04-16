Полиция в Ереване была вынуждена применить спецсредства против митингующих

16 Апреля 2018 21:09

Как сообщает ТАСС, во время попытки атаки демонстрантов на здание парламента в ход пошли слезоточивый газ и шумовые гранаты. По данным Минздрава страны, пострадали 46 человек. Демонстранты выступают против выдвижения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Также отмечается, что из-за массовых беспорядков возбуждено уголовное дело.