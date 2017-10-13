Полиция Швеции выясняет обстоятельства стрельбы в центре Треллеборга

13 Октября 2017 09:01

Неизвестный открыл огонь на оживленном рынке. По информации местных СМИ, 7 раненых, а в шведской полиции заявили о 4 мужчинах. Район ЧП оцеплен, там работает полиция. Неизвестно, удалось ли преступнику скрыться, также пока нет данных о его личности и мотивах, но правоохранители считают, что инцидент не связан с терроризмом.